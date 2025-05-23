تابعوا مسلسل قيامة عثمان..ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات التي يبحث عنها العديد من عشاق مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس حيث للعلم تقدم القناة مزيج من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية التي تلبي أذواق الجمهور العربي بمختلف فئاته ومن أهم المسلسلات التاريخية على شاشة الفجر الجزائرية هو مسلسل قيامة عثمان حيث تعرضه مترجم باللغة العربية في يوم الخميس من كل أسبوع كما تقدم برامج مميزة مثل برنامج الصندوق الاسود وبرنامج مغامرات لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية مع تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية على مدار اليوم.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025
للعلم لا تقتصر قناة الفجر الجزائرية على المسلسلات فقط بل تقدم مجموعة من البرامج التي نالت إعجاب الأسر العربية ومنها البرنامج الكوميدي ضحك بلا حدود وبرنامج مغامرات لذلك سوف نوضح لكم اليوم تفاصيل تردد قناة الفجر الجزائرية من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والمسلسلات العربية على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا اشتراك شهري لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة لتلك القناة الفضائية.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2025
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 12034
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات
- التردد: 11034
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال
- الضغط على زر القائمة في جهاز التحكم ثم التوجه إلى قسم الإعدادات.
- ثم بعد ذلك الدخول إلى قائمة الترددات واختيار إضافة تردد جديد.
- إدخال جميع بيانات التردد مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- ثم بدء عملية البحث اليدوي على القناة الفضائية.
- في نهاية الأمر عليك البحث على القناة الفضائية ثم حفظ قناة الفجر الجزائرية ضمن قائمة القنوات.