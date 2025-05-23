تابعوا مسلسل قيامة عثمان..ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات التي يبحث عنها العديد من عشاق مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس حيث للعلم تقدم القناة مزيج من الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية التي تلبي أذواق الجمهور العربي بمختلف فئاته ومن أهم المسلسلات التاريخية على شاشة الفجر الجزائرية هو مسلسل قيامة عثمان حيث تعرضه مترجم باللغة العربية في يوم الخميس من كل أسبوع كما تقدم برامج مميزة مثل برنامج الصندوق الاسود وبرنامج مغامرات لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية مع تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية على مدار اليوم.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

للعلم لا تقتصر قناة الفجر الجزائرية على المسلسلات فقط بل تقدم مجموعة من البرامج التي نالت إعجاب الأسر العربية ومنها البرنامج الكوميدي ضحك بلا حدود وبرنامج مغامرات لذلك سوف نوضح لكم اليوم تفاصيل تردد قناة الفجر الجزائرية من أجل مشاهدة ومتابعة جميع البرامج والمسلسلات العربية على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا اشتراك شهري لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة لتلك القناة الفضائية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال