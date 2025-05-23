افتح يا زول حسابك..خطوات فتح حساب أونلاين بدون زيادة الفرع بالرقم الوطني أو الجواز لدى بنك الخرطوم

وفر بنك الخرطوم إمكانية إدارة الحساب بشكل كامل عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك عن طريق تطبيق بنكك كما وفر عدد كبير من الحسابات البنكية المختلفة مثل حساب بنكي توفير أو حساب جاري وغير ذلك من الحسابات في الدولة ولكن يتطلب ذلك الأمر توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على فتح حساب بنكي لدى بنك الخرطوم كما سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات للحصول على حساب في البنك.

خطوات فتح الحساب أونلاين لدى بنك الخرطوم

بنك الخرطوم يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية منها فتح حساب بنكي أونلاين بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح الحساب البنكي عبر الإنترنت ذلك مع اتباع الخطوات التالية كما يلي بالتفصيل:

الدخول إلى الموقع الرسمي لدى بنك الخرطوم في دولة السودان.

ثم بعد ذلك تحديد اللغة المناسبة من الصفحة الرئيسية ويفضل اختيار اللغة العربية.

بعد ذلك من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر فتح حساب جديد.

اختيار نوع الحساب الذي ترغب في فتحه

قم بتعبئة النموذج الإلكتروني بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم راجع المعلومات بعد ذلك أرسال الطلب عبر الأونلاين إلى البنك.

شروط فتح حساب أونلاين بدون زيادة الفرع