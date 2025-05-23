هونر تشعل المنافسة وتتربع القمة بهاتفها HONOR X9c العملاق المصمم بشكل فاخر وإمكانيات تفوق الخيال 

قامت شركة هونر العملاقة بطرح هاتفها الجديد HONOR X9c الذي يعد الأقوى في تاريخها حتى هذه اللحظة، يتميز الهاتف بإمكانيات عالية ومواصفات رائدة، يضم الهاتف بطارية ضخمة بسعة 6600 مللي أمبير، مع قدرته على تحمل الماء والغبار والصدمات، حيث يمكنه مقاومة السقوط على الأسطح الصلبة والخرسانية من ارتفاع يصل إلى مترين وفقاً لما أعلنته الشركة، وفي السطور التالية سنتعرف على مواصفات هاتف HONOR X9c وأهم مميزاته وعيوبه وسعره في الأسواق.

مواصفات HONOR X9c

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 6 Gen 1 تكنولوجيا 4 نانو

التخزين / الرام: 256 جيجا مع 12 جيجا رام

الكاميرا: خلفية مزدوجة 108+5 م.ب. / امامية 16 م.ب.

الشاشة: 6.78 بوصة بدقة 1224×2700 بكسل بها ثقب

نظام التشغيل: اندرويد 14

البطارية: 6600 مللي أمبير

مميزات HONOR X9c

بطارية بسعة 6600 مللي أمبير، الأكبر في فئتها، مدعومة بشحن سريع بقوة 66 واط.

تصميم فخم وجذاب مع مقاومة عالية للكسر، الحرارة، والماء.

شاشة AMOLED رائعة بمعدل تحديث 120 هرتز، توفر دقة عالية وسطوع ممتاز تحت أشعة الشمس.

سماعات خارجية بصوت ستيريو عالي الجودة.

يتميز بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، يقدم أداء جيد للاستخدام اليومي، مع إمكانية تحسين باختيار معالج أقوى.

عيوب HONOR X9c

دقة الكاميرا فائقة الاتساع (Ultra Wide) دون المستوى المطلوب مقارنة بالمنافسين.

تصوير فيديو السيلفي محدود بدقة 1080p.

جودة تصوير البورتريه ليست الأفضل، رغم دعم أوضاع تصوير بورتريه 1X و2X و3X عبر العدسة الرئيسية.

لا يوفر إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة لزيادة سعة التخزين.

لا يدعم منفذ سماعات 3.5 ملم.

مستشعر التقارب يعتمد على برمجيات بأداء متوسط.

التطورات مقارنة بالجيل السابق (HONOR X9b) يتميز بمثبت بصري للكاميرا الخلفية، سطوع شاشة أعلى، صوت ستيريو رائع، بطارية أكبر، وقوة شحن أسرع.

سعر HONOR X9c

في مصر:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 19000 جنيه (مع ضمان محلي).

في السعودية:

نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 1300 ريال.

في الإمارات: