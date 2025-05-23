لسد الجوع آخر الليل أعملي فطائر البطاطس السريعة الاقتصادية بأنجح طريقة وبطعم يجنن وفي ربع ساعة بس

تعد فطائر البطاطس من أشهى وألذ الوجبات الخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار فهذه الوجبة مناسبة للعشاء، تتميز بطعمها اللذيذ الشهي وسهولة تحضيرها واعتمادها على مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل مما يوفر الوقت والجهد، وفي السطور التالية نقدم لكم طريقة تحضير فطائر البطاطس في المنزل بخطوات سهلة تابعوا لنهاية المقال.

مكونات عمل فطائر البطاطس

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

طبق صغير من البطاطس المسلوقة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من البصل والثوم البودرة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الرومي المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون الحب.

طريقة تحضير فطائر البطاطس