لسد الجوع آخر الليل أعملي فطائر البطاطس السريعة الاقتصادية بأنجح طريقة وبطعم يجنن وفي ربع ساعة بس

تعد فطائر البطاطس من أشهى وألذ الوجبات الخفيفة التي يعشقها الكبار والصغار فهذه الوجبة مناسبة للعشاء، تتميز بطعمها اللذيذ الشهي وسهولة تحضيرها واعتمادها على مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل مما يوفر الوقت والجهد، وفي السطور التالية نقدم لكم طريقة تحضير فطائر البطاطس في المنزل بخطوات سهلة تابعوا لنهاية المقال.
مكونات عمل فطائر البطاطس
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء دافئ للعجن.
- طبق صغير من البطاطس المسلوقة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة من البصل والثوم البودرة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الرومي المفروم.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الكمون الحب.
طريقة تحضير فطائر البطاطس
- في البداية يمزج الدقيق مع المكونات الجافة في وعاء كبير حتى تتجانس تماماً.
- يضاف الماء تدريجياً مع العجن المستمر للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتختمر ويتضاعف حجمها.
- تقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وتترك لترتاح لبعض الوقت.
- تهرس البطاطس المسلوقة جيداً وتمزج مع مكونات الحشوة الأخرى حتى تتجانس.
- تفرد كل كرة عجين على شكل دائرة، وتوضع ملعقة كبيرة من الحشوة في المنتصف، ثم تغلق الأطراف بشكل جيد.
- ترص الفطائر في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وتضغط برفق لتأخذ شكل دائري مسطح.
- تغطى الفطائر وتترك لتختمر مرة أخرى.
- تترك الفطائر في فرن متوسط الحرارة حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي.
- تخرج الصينية من الفرن وتترك الفطائر لتبرد قليلاً.
- تقدم الفطائر ساخنة بالهنا والشفا.