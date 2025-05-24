“أسطورة الطرق الوعرة تعود من جديد” تويوتا لاندكروزر 2025 بتصميم جذاب يلفت الأنظار وتجهيزات متقدمة.. تعيد تعريف معنى الدفع الرباعي

تعتبر سيارة تويوتا لاندكروزر السعودية 2025 من أكثر السيارات جاذبية وتطوراً حيث تجمع بين تقنيات حديثة وأداء قوي يناسب جميع الاحتياجات، وتم إطلاق أول إصدار لها عام 1951، ومنذ ذلك الحين تظهر بإصدارات متطورة تلبي متطلبات العصر، تأتي بمحرك V6 مزدوج التيربو بسعة 3.5 لتر يمنحها قوة استثنائية، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي يضمن ثباتاً وأداءً مميزاً على مختلف الطرق. يتميز تصميمها الخارجي بشكل الصندوق المميز الذي يعكس متانة وقوة السيارة مما يجعلها خياراً مثالياً لمحبي المغامرة والرفاهية معاً.

مواصفات تويوتا لاندكروزر السعودية 2025

تم الإعلان عن مواصفات تويوتا لاندكروزر من قبل الشركة المصنعة، وهي:

تمنحك سيارة تويوتا لاندكروزر تجربة قيادة فاخرة مليئة بالمتعة والإثارة بفضل التقنيات الحديثة والأداء القوي.

مزودة بمحرك مزدوج سعة 3.5 لتر يحتوي على 6 أسطوانات يوفر قوة تصل إلى 409 حصان وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر.

تأتي بنظام ناقل الحركة يدوي أوتوماتيكي يدعم 10 سرعات لتوفير تحكم سلس وأداء مميز في جميع الظروف.

تعتمد السيارة على نظام دفع رباعي مع قفل الدفرنس الوسطي والخلفي لتعزيز الثبات والسيطرة على الطرق الوعرة.

مزودة بمصابيح نهارية وكشافات ضبابية أمامية تعمل بتقنية LED لتحسين الرؤية والأمان في جميع الأوقات.

تحتوي على خزان وقود بسعة كبيرة تصل إلى 110 لتر ما يسمح برحلات طويلة دون الحاجة للتزود المستمر.

تستهلك السيارة حوالي 10.1 كيلومتر لكل لتر في الظروف العادية، مما يوازن بين الأداء والكفاءة.

كما أن تصميمها الفريد وتجهيزاتها المتقدمة تجعلها خياراً مثالياً للطرق الصعبة والأجواء غير التقليدية مع ضمان عمر طويل للسيارة.

سعر تويوتا لاندكروزر السعودية 2025

تختلف أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر حسب الوقت والمكان والفئة المختارة حيث تتراوح الأسعار بشكل عام بين 251 ألف ريال و411 ألف ريال سعودي للفئات الأعلى تجهيزًا، وهذا يعني أن السعر سيختلف بشكل ملحوظ عند اختيار فئات أخرى من السيارة بناءً على المواصفات والمزايا المقدمة في كل فئة، لذلك ينصح دائماً بمراجعة الأسعار المحدثة في السوق قبل الشراء لاختيار الفئة التي تناسب الاحتياجات والميزانية بشكل أفضل.