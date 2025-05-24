“ريلمي راجعة تحطم الأسعار” هاتف Realme Note 60x الجديد كلياً بتصميم أنيق وأداء قوي يدعم الجيل الخامس وبطارية تدوم طويلاً بسعر مناسب للفئة الاقتصادية

كشفت شركة ريلمي بشكل حصري عن هاتفها الجديد Realme Note 60x الذي يأتي بتصميم متين يمنحه قدرة عالية على مقاومة الصدمات، ويضم شاشة واسعة بحجم 6.74 إنش توفر تجربة مشاهدة مريحة، وكما يحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تمنح المستخدم ساعات طويلة من الاستخدام دون الحاجة لإعادة الشحن، ورغم غياب مستشعر البصمة، إلا أن الهاتف يقدم مجموعة من المواصفات الجيدة التي تلبي احتياجات المستخدمين في الفئة الاقتصادية، وفي السطور القادمة سنستعرض كافة التفاصيل والمميزات التي يأتي بها هذا الهاتف الجديد من ريلمي لمحبي الأداء والسعر المناسب.

مواصفات هاتف Realme Note 60x

نال إعجاب العديد من العملاء وذلك لأنه قدم العديد من المواصفات التي تلبي كافة متطلباتهم، وهي:

يعمل هاتف Realme Note 60x بنظام تشغيل أندرويد 14 لتوفير تجربة استخدام حديثة وسلسة.

يأتي بشاشة بحجم 6.74 بوصة بدقة 720×1600 مع نوتش صغير للكاميرا الأمامية.

مزود بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابايت وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابايت.

يحتوي على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لساعات طويلة.

يدعم تشغيل شريحتين من نوع نانو SIM لتعدد خيارات الاتصال.

متوافق مع شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

مقاوم لرذاذ الماء والغبار مما يعزز من تحمّله للاستخدام اليومي.

مصنوع من خامات بلاستيكية مقاومة للصدمات حتى ارتفاع 1.5 متر.

يتيح إمكانية توسيع الذاكرة عبر تركيب ذاكرة عشوائية إضافية بسعة 4 جيجا بايت.

يدعم تصوير الفيديو بجودة جيدة وبمعدل 30 إطارًا في الثانية.

مزود بخاصية الواي فاي لتصفح الإنترنت بشكل سريع.

يدعم تحديد الموقع الجغرافي ويشمل تقنيات أمان متنوعة.

يتوفر الهاتف بلونين أنيقين هما الأسود والأخضر.

سعر هاتف Realme Note 60x

يأتي هاتف Realme Note 60x مع مجموعة من الملحقات الأساسية داخل العلبة حيث يحتوي على رأس شاحن بقوة 16 واط يوفر شحناً جيداً، بالإضافة إلى سلك USB من نوع حديث، وجراب شفاف لحماية الهاتف، ودبوس معدني لإخراج الشرائح، إلى جانب كتيب الضمان والدعم الفني.

ويتوفر الهاتف في نسختين لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، الأولى بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام ويبلغ سعرها 4600 جنيه مصري، وبينما تأتي النسخة الثانية بسعة 128 جيجا بايت مع 5 جيجا رام بسعر 5300 جنيه مصري، مما يجعله خياراً مناسباً ضمن الفئة الاقتصادية.