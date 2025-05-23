“أحداث مشوقة في انتظارك” اعلان 1 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الموسم السادس Kuruluş Osman على قناة الفجر الجزائرية

ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الموسم السادس مترجمة على قناة الفجر الجزائرية، حيث تعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التي حققت شعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، كما أنه من المتوقع بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة الكثير من التشويق والإثارة المتميزة وفقا لما جاء في الإعلان التشويقي للحلقة ومنها ظهور بالا وهي تحمل ابنتها حليمة في عربة متنقلة، وكذلك حديث دار ما بين عثمان مع تورغوت لوضع خطة للقضاء على الاعداء.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

من المنتظر بأن يتم عرض الحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، مساء الأربعاء المقبل الموافق 28 – 5 – 2025 على قناة اي تي في التركية مدبلجة وتكون في الساعة 8 بالتوقيت المحلي لتركيا، بينما تعرض المسلسل على قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا، وعبر منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي ، فيما ظهر تعرض المسلسل مترجمة إلى اللغة العربية أيضا مساء الخميس المقبل الموافق 29 – 5 – 2025 عل قناة الفجر الجزائرية وتكون في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لمصر.

تردد القنوات الناقلة للحلقة 193 من مسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وذلك على القمر الصناعي نايل سات، من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

تردد قناة atv التركية

التردد الجديد للقناة: 10796.

بينما يكون الترميز: 27500.

أما معدل الاستقطاب: أفقي.

يكون تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية