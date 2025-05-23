“عثمان يعلـن الانتقـام” اعلان مسلسل عثمان 193 Kuruluş Osman وأحداث مؤلمـة في هذا الموعـد على قناة ATV التركيـة

تواصل سلسلة قيامة المؤسس عثمان جذب أنظار الملايين من المشاهدين في العالم العربي وتركيا، ومع اقتراب عرض الحلقة 193، تزداد وتيرة الحماس والترقب، خاصة بعد صدور الإعلان الترويجي الذي كشف عن تطورات مثيرة وصراعات حاسمة في مسار الدولة العثمانية الناشئة، العمل التاريخي الذي يتناول حياة الغازي عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، يقدم مزيجا من الدراما الملحمية والسياسة والتاريخ، مما يجعله في صدارة الأعمال الأكثر مشاهدة.

أحداث اعلان مسلسل عثمان 193

كشف إعلان الحلقة 193 عن تصاعد التوترات بين عثمان وأعدائه، حيث بدا واضحا أن الحرب لم تعد مجرد صراع على الأرض، بل تحولت إلى معركة بقاء ومصير، ظهر عثمان وهو يستعد لمواجهة تحالف جديد يضم أعداء داخليين وخارجيين، في وقت تتعرض فيه الدولة الوليدة لمؤامرات متشابكة تهدد استقرارها.

كما أظهر الإعلان لحظات درامية قوية، منها مشاهد القتال العنيف والخيانة داخل القبيلة، فضلا عن استمرار الصراع على العرش بين ورثة السلاجقة، ما ينذر بأحداث نارية وتطورات غير متوقعة في الحلقة القادمة، ومن الواضح أن الحلقة 193 ستكون مليئة بالتحديات السياسية والعسكرية التي سترسم ملامح المرحلة القادمة من المسلسل.

موعد عرض الحلقة 193

من المقرر عرض الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2025، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا، أي الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وكالعادة، يتم عرض الحلقة أولا باللغة التركية على القناة الرسمية قبل أن يتم ترجمتها للعربية وعرضها على القنوات والمنصات الناقلة.

تردد القنوات الناقلة

فيما يلي أبرز القنوات التي ستقوم بنقل الحلقة 193 مترجمة أو مدبلجة، مع الترددات الخاصة بها:

قناة ATV التركية (الناقل الرسمي باللغة التركية)

القمر: تركسات

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

قناة الفجر الجزائرية (مترجمة للعربية)

القمر: نايل سات

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

قناة اليرموك الأردنية (مترجمة للعربية)