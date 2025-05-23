“انا حبيب البابا انا قلب الماما”.. استقبل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية.. نايل سات وعربسات!

قناة وناسة بيبى تعد من أفضل قنوات الأطفال، ونالت القناة على إعجاب العديد من المشاهدين وحققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير لذلك نجد عمليات بحث كثيرة عن معرفة تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم التردد الجديد الخاص بالقناة.

تردد قناة وناسة الجديدة على القمر الصناعي النايل سات

الكثير من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار يبحثون عن تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات حيث جاء التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات

أما بالنسبة لتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات جاء على النحو التالي:

تردد القناة: 11270.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

مميزات قناة وناسة بيبى

تتميز القناة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال في وقت قصير ومن أبرز ما يميزها ما يلى:

القناة تعمل بشكل مجاني.

تقدم محتوى متميز وهادف.

تعمل القناة على مدار اليوم دون انقطاع.

يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات

محتواها يتناسب مع كافة الأعمار.

أغاني قناة وناسة للأطفال

تقدم القناة مجموعة متميزة ومتنوعة من اغاني الأطفال ومن أبرزها ما يلي: