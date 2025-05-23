“هسة تم تفعيل الخدمة” طريقة فتح حساب بنكي في بنك أمدرمان 2025 وأبرز الشروط المطلوبة

أتاح بنك أمدرمان في السودان العديد من الخدمات الإلكترونية للعملاء وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الذي تسعى إليه الدول، حيث أتاح البنك فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني وبكل سهولة وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك دون الحاجة للذهاب إلى البنك ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة المعلومات المتعلقة بفتح حساب بنكي في بنك أمدرمان بشكل إلكتروني.

طريقة فتح حساب جديد في بنك أمدرمان الوطني

أصبح بإمكان المواطنين في السودان فتح حساب بنكي بكل سهولة عبر الإنترنت وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

اولا قم بالدخول على موقع البنك أمدرمان.

بعد ذلك يتم تنزيل تطبيق أوكاش عبر جوجل بلاي.

قم بفتح التطبيق وتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية اضغط على فتح حساب بنكي جديد.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل الإسم ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك يتم رفع المستندات والوثائق المطلوبة.

بعد التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح اضغط على كلمة تقديم الطلب.

يتم مراجعة الطلب وإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

شروط فتح حساب بنكي أمدرمان الوطني 2025

في السياق نفسه أوضح البنك عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها من أجل فتح حساب بنكي جديد في بنك أمدرمان وجاءت الشروط على النحو التالي: