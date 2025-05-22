أغاني الأطفال ولعت الشاشة.. اضبط تردد قناة كراميش على كل الأقمار الصناعية بجودة عالية

تعتبر قناة كراميش من ضمن أفضل قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال، حققت القناة نجاحاً كبيراً ونالت على شهرة واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، ونجد عمليات بحث كثيرة عبر محركات البحث عن معرفة تردد قناة كراميش الفضائية وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.

تردد قناة كراميش عبر القمر الصناعي نايل سات

نجد الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن معرفة التردد الجديد الخاص بالقناة وجاء تردد كراميش على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

التردد هو: 11430.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة كراميش على العرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات جاء على النحو التالي:

التردد هو: 11390.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: SD.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

خطوات تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يبحث العديد من الأشخاص عن معرفة كيفية تنزيل قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بهم، حيث يمكن استقبال القناة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر قم بتشغيل جهاز التلفزيون.

بعد ذلك يتم فتح قائمة الإعدادات من خلال استخدام الريموت كنترول.

من القائمة المتاحة اضغط على البحث اليدوي.

اضغط على تنزيل قناة جديدة.

بعد ذلك اختر القمر الصناعي سواء عرب سات أو نايل سات.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل التردد والترميز والاستقطاب.

بعد ذلك اضغط على زر البحث.

بعد انتهاء عملية البحث اضغط على حفظ.

مميزات قناة كراميش