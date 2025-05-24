“بـدأت الحرب ” اعلان مسلسل عثمان 193 في حلقة قــوية عبر تردد قناة atv في هذا التوقيت

لا يزال مسلسل المؤسس عثمان يحظى بجماهيرية واسعة في العالم العربي والعالم الإسلامي، لما يقدمه من سرد ملحمي لتاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها على يد الغازي عثمان بن أرطغرل. وقد جاء اعلان مسلسل عثمان 193 مثيرًا للغاية، حاملاً معه العديد من المفاجآت التي جعلت المتابعين في حالة ترقّب شديد. في هذا المقال، نستعرض أحداث الإعلان التشويقي، موعد عرض الحلقة، وتردد القنوات الناقلة باللغة العربية.

اعلان مسلسل عثمان 193

جاء الإعلان الترويجي مليئا بالإثارة والحماس، ومن أبرز ما كشف عنه:

عثمان يواجه خيانة جديدة داخل القبيلة، وسط توتر بين صفوفه يشير إلى وجود مؤامرة داخلية.

ظهور عدو جديد قوي وغامض، يبدو أنه قائد تتري أو بيزنطي يسعى لإسقاط دولة الكاي.

معركة محتدمة تلوح في الأفق، حيث ظهر عثمان وهو يستعد لخوض قتال مصيري، ما يدل على أن الحلقة ستحمل مواجهات حاسمة.

السيدة بالا ومالهون تظهران في حالة قلق، ما يوحي بحدوث تهديد يخص العائلة أو القبيلة.

ظهور تحالفات جديدة، قد تدعم عثمان في مواجهته القادمة أو تشكل خطرًا عليه.

موعد عرض الحلقة 193

يُعرض الإعلان الرسمي للحلقة عادةً على القنوات التركية ومواقع التواصل يوم الأربعاء أو الخميس من كل أسبوع، بعد بث الحلقة السابقة مباشرة، وقد تم طرح إعلان الحلقة 193 رسميًا عبر قناة ATV التركية ومنصاتها على اليوتيوب في ليلة الخميس 22 مايو 2025.

في تركيا:

يوم الأربعاء 28 مايو 2025، على قناة ATV التركية، الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا.

في العالم العربي:

الخميس 29 مايو 2025، على قنوات عربية مثل: قناة الفجر الجزائرية الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر. قناة اليرموك الأردنية الساعة 9 مساءً بتوقيت الأردن.



تردد القنوات الناقلة للحلقة 193 مترجمة

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 (نايل سات):

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 5000

الجودة: SD

تردد قناة اليرموك الأردنية (نايل سات):

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي (V)

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

يحمل اعلان مسلسل عثمان 193 في طياته أحداثًا مثيرة ومواجهات نارية قد تغيّر مجرى الأحداث في الموسم السادس. لا تفوّت متابعة الحلقة على القنوات الناقلة المترجمة للعربية، واضبط الترددات مسبقًا حتى لا تفوّت العرض المنتظر.