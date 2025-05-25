تصميم أنيق وكاميرات احترافية وشاشة تخطف العين.. كل ده هتلاقيه في Motorola Edge 50 Fusion اللي هيغير نظرتك للفئة المتوسطة

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها الجديد Motorola Edge 50 Fusion بتصميم أنيق ومقاومة للماء بمعيار IP68، ويتميز الهاتف بشاشة P-OLED منحنية من جميع الجوانب، وتدعم تردد 144 هرتز وسطوع عالي، ويعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 7s Gen 2، ويضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مثبت بصري، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، وكما يأتي ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 68 واط. يجمع الهاتف بين الأداء القوي والتصميم العصري، وسنتعرف في ما يلي على مواصفاته الكاملة وسعره الرسمي.

مواصفات هاتف Motorola Edge 50 Fusion

رغب العديد في التعرف على مواصفات هاتف Motorola Edge 50 Fusion، وتشير التسريبات إلى الآتي:

يدعم هاتف Motorola Edge 50 Fusion خاصية NFC التي تسهّل عمليات الدفع والمشاركة اللاسلكية.

يحتوي على شريحتين اتصال من نوع Nano SIM مما يسمح باستخدام خطين في وقت واحد.

يدعم جميع أجيال شبكات الاتصال بدءًا من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس مما يضمن اتصالًا سريعًا ومستقرًا.

يأتي الهاتف بأبعاد 161.9 في 73.1 في 7.9 ملم ويزن حوالي 174.9 جرام مما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل.

مصنوع من خامات عالية الجودة حيث تم استخدام الجلد المخلوط بالبلاستيك في الظهر ليمنح ملمسًا فخمًا ومتانة جيدة وبينما الإطار مصنوع من البلاستيك الصلب.

يتميز الهاتف بمقاومته العالية للماء والغبار وفق معيار IP68 حيث يتحمل الغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة مما يجعله مناسبًا للاستخدام في مختلف الظروف.

سعر هاتف Motorola Edge 50 Fusion

يتوفر هاتف Motorola Edge 50 Fusion في مصر للنسخة التي تأتي بسعة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يبلغ 18300 جنيه مصري، ويأتي الهاتف مع ضمان محلي رسمي، وأما في المملكة العربية السعودية، فتتوفر نفس النسخة بسعر يبلغ 1100 ريال سعودي، وهو سعر منافس مقارنة بالمواصفات التي يقدمها الهاتف، وفي دولة الإمارات تطرح النسخة ذاتها بسعة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يصل إلى 1100 درهم إماراتي مما يجعل الهاتف خيارًا قويًا في فئته السعرية داخل الأسواق العربية.