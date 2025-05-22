بعموم المحافظات العراقية.. خطوات الاستعلام عن النتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول خطوة بخطوة برابط رسمي ومُفعل

تُعد نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 في العراق من أبرز الأحداث التعليمية، التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، إذ تمثل هذه النتائج خطوة حاسمة في مسيرة الطلاب التعليمية.

خطوات الاستعلام عن النتائج السادس الابتدائي العراق 2025 الدور الأول

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 من خلال المواقع الرسمية المعتمدة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي ل وزارة التربية العراقية

أو زيارة موقع نتائجنا

اختيار “نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 الدور الأول”.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تحميل ملف النتيجة بصيغة PDF.

البحث داخل الملف عن اسم الطالب أو رقم الجلوس للحصول على النتيجة.

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي لعام 2025 ستُعلن تدريجيًا فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق في كل محافظة، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو أو بداية شهر يونيو 2025، وذلك حسب جاهزية كل مديرية تربية في المحافظات المختلفة، ويُذكر أن بعض المحافظات قد توفر خدمة الاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم الامتحاني مباشرة عبر الموقع، مما يسهل عملية الوصول إلى النتيجة.

ملاحظات هامة للاستعلام الإلكتروني عن النتائج