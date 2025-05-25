«سامسونج Galaxy A56» مزيج مثالي بين التصميم العصري والبطارية القوية والتقنيات الحديثة بسعر منافس

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy A56 في مارس 2025، ليكون من أبرز هواتف الفئة المتوسطة التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري والمزايا الذكية، يأتي الهاتف بمواصفات متطورة تجعله خيارًا مناسبًا لشريحة واسعة من المستخدمين في السوق المصري.

المواصفات التقنية لهاتف Galaxy A56

تعد هواتف جلاكسي من أكثر الهواتف التي يفضلها قطاع عريض من المصريين، لأن الشركة حريصة تمامًا على توفير العديد من المميزات، منها التالي:

الشاشة: شاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتقنية HDR10+، وسطوع يصل إلى 1900 شمعة، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

المعالج: يعمل بمعالج Exynos 1580 بتقنية تصنيع 4 نانومتر، مع وحدة معالجة رسومية Xclipse 540.

الذاكرة والتخزين: يتوفر بعدة خيارات: 6/8/12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و128/256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1، بدون دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، تتضمن: عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f/1.8، مع دعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري، عدسة بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K.

البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، حيث يمكن شحن 65% من البطارية في 30 دقيقة، و100% في 68 دقيقة.

النظام والتحديثات: يعمل بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7، وتعد سامسونج بتوفير تحديثات أمنية ونظامية لمدة 6 سنوات.

من المزايا الإضافية مقاومة للماء والغبار بمعيار IP67.

دعم لتقنيات NFC و Bluetooth 5.3، ومستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

مميزات هاتف جلاكسي A56

يعد Galaxy A56 خيارًا مناسبًا للمستخدمين في مصر الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء الجيد والتصميم الأنيق والمزايا الحديثة، خاصة مع دعم التحديثات الطويلة الأمد، وتأتي مميزات الهاتف كما يلي:

شاشة مذهلة: توفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة بفضل معدل التحديث العالي والسطوع القوي.

أداء مستقر: المعالج الجديد يقدم أداءً جيدًا في المهام اليومية والألعاب المتوسطة.

كاميرات متعددة الاستخدامات: تتيح التقاط صور بجودة عالية في ظروف إضاءة مختلفة.

تصميم أنيق ومتين: بفضل المواد المستخدمة في التصنيع والحواف الرفيعة.

دعم طويل الأمد: التزام سامسونج بتوفير تحديثات لمدة 6 سنوات يعزز من قيمة الجهاز على المدى الطويل.

عيوب هاتف جلاكسي A56

تحرص الشركة على توفير كل المزايا إلا أنه لا يمنع الأمر من وجود بضع العيوب كالتالي: