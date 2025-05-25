“خليك ذكي في اختيارك” هاتف سامسونج جالاكسي A06 بتصميم أنيق وبسعر خارج التوقعات.. ملك الفئة المتوسطة بدأ بسيطر

مازالت سامسونج تعزز حضورها القوي في سوق الهواتف الذكية عبر تقديم أجهزة تلبي تطلعات المستخدمين على اختلاف احتياجاتهم، ويأتي هاتف سامسونج جالاكسي A06 ليؤكد هذا التوجه حيث يستهدف فئة الهواتف المتوسطة بمواصفات متوازنة تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب، وتم تصميم هاتفه ليكون خيارًا عمليًا وذكيًا لمن يبحث عن تجربة استخدام سلسة دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة، ويتميز أيضا بالعديد من الإمكانيات التي يحتاجها المستخدم اليومي بالإضافة إلى تصميم عصري يواكب متطلبات السوق، ولهذا يشكل Galaxy A06 خيارًا مثاليًا لمن يرغب في الحصول على قيمة حقيقية مقابل السعر دون التنازل عن الجودة.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A06

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي A06 بالعديد من المواصفات المبهرة التالية:

يعمل Galaxy A06 بمعالج Helio G85 من ميدياتك المبني بتقنية تصنيع 12 نانومتر، وهذا يساهم في تقديم أداء مستقر وسلس في الاستخدام اليومي.

يتيح الهاتف أيضا تشغيل التطبيقات بكفاءة عالية مع استجابة جيدة في التنقل بين المهام المختلفة.

يتوفر الجهاز أيضا بنسختين من الذاكرة، الأولى بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت RAM، والثانية بسعة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت RAM مما يمنح المستخدم خيارات متنوعة بحسب احتياجاته.

يأتي الهاتف أيضا مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة تتضمن عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل توفر صورًا واضحة وتفاصيل دقيقة حتى في ظروف الإضاءة المختلفة.

يعمل البطارية أيضا بسعة 5000 مللي أمبير، وهي كافية لتوفير استخدام طويل يدوم طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن باستمرار.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي A06

يطرح هاتف سامسونج جالاكسي A06 بأسعار تنافسية تضعه ضمن فئة الهواتف الاقتصادية في السوق المصري، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن قيمة مقابل السعر حيث يبلغ سعر النسخة التي تأتي بسعة تخزين 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام حوالي 4950 جنيهًا، بينما تعرض النسخة الأكبر التي تضم 128 جيجابايت و6 جيجابايت رام بسعر يقارب 6350 جنيهًا، وهذا التفاوت في الأسعار يمنح المستخدم حرية اختيار النسخة الأنسب حسب احتياجاته وميزانيته دون التخلي عن الأداء الجيد أو المزايا الأساسية التي يقدمها الهاتف.