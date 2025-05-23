مفاجأة سعيدة يا زول.. فتح حساب بنك امدرمان 2025 موقع onb-sd.com وتطبيق أووكاش بـدون زيـارة الفــرع

فتح حساب بنك أمدرمان أصبحت من الأشياء الهامه التي يبحث عنها كافة المواطنين السودانيين سواء كانوا مقيمين داخل السودان أو مغتربين خارجها وخاصة من الذين يرغبون في فتح حساب داخل بنك امدرمان الوطني الذي يعتبر واحدًا من أفضل البنوك السودانية التي تم اطلاقها منذ فترة طويل، ولكن زاع صيتها بشكل كبير للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب حاجة المواطنين لفتح الحساب من خلاله لاستقبال الأموال وإرسالها.

فتح حساب بنك امدرمان

يمكن للعملاء فتح حساب بنكي إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك.

ثم اختيار خدمة فتح الحساب عن بعد من الخيارات المتاحة.

الخطوة التالية لابد من إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد وغيره.

بعد ذلك لابد من تحميل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر وغيرها من الأوراق المطلوبة.

بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات يتم إرسال الطلب إلكترونيًا.

بعد مراجعة الطلب سيتم إرسال إشعار بالموافقة وتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

فتح حساب عبر تطبيق أوكاش O-Cash

أطلق بنك أمدرمان الوطني تطبيق أوكاش لتسهيل العمليات المصرفية، ويمكن من خلاله فتح حساب جديد باتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بتنزيل تطبيق أوكاش من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

ثم قم بفتح التطبيق واختيار خيار فتح حساب جديد.

بعد ذلك قم بملئ الاستمارة التي تظهر أمامك بالبيانات المطلوبة، مثل الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان.

الخطوة التالية لابد من إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة مثل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات يتم إرسال الطلب عبر التطبيق.

أخيرا انتظر حتى استلام إشعار بالموافقة على طلبك أو رفضه.

الشروط المطلوبة لفتح الحساب

لضمان قبول طلب فتح الحساب يجب توفر الشروط التالية: