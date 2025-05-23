حصرية ومجربة : تبييض الأسنان في المنزل بـ 3 مكونات بمقادير مختلفة والنتيجة ابتسامة مشرقة

يمكن تبييض الأسنان في المنزل والحصول على ابتسامة مشرقة بدلًا من دفع المبالغ الطائلة في عيادات الأسنان، ولكن يلزم اتباع خطوات وصفة تنظيف الأسنان بمقاديرها المظبوطة حتى تحصل على نتائج مذهلة، والتي تجمع بين قوة التنظيف والتبييض لصودا الخبز وخل التفاح مع إضافة مقدار من زيت شجرة الشاي الأساسي والذي يعرف بخصائصه المطهرة، وفي هذا المقال سوف نوضح الطريقة بشيء من التفصيل.

تبييض الأسنان في يوم واحد

يمكن عمل وصفات تنظيف الأسنان الفعالة وذلك باستخدام العديد من المكونات الغريبة مثل الفراولة أو قشر الموز، إلا أن وصفة تبييض الأسنان في المنزل حصرية ونتيجتها فعالة خلال أيام معدودة، وتتمثل مكوناتها في التالي:

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم).

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

قطرة من زيت شجرة الشاي الأساسي النقي 100%.

وصفة تبييض الأسنان في دقيقة واحدة

يمكن تبييض الأسنان في المنزل باستخدام طريقة فعالة ومضمونة لا تقل أهمية عن وصفات تنظيف الأسنان المعتمدة، فيمكن عمل الخطوات التالية لإزالة الاصفرار من أسنانك، وتتمثل في التالي:

يلزم استخدام وعاء صغير ونظيف لعمل وصفة تفتيح الأسنان، حيث نقوم بخلط نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من خل التفاح، ومن المتوقع أن يتفاعل المكونان ويحدث فوران خفيف وهذا طبيعي.

بعد أن يهدأ الفوران، يمكن إضافة قطرة من زيت شجرة الشاي الأساسي إلى المزيج.

لا ينبغي أن تضف أكثر من قطرة واحدة، وذلك لأن زيت شجرة الشاي لا يبلع.

يلزم غمس فرشاة أسنان نظيفة (ويفضل أن تكون مخصصة لهذه الوصفة) في العجينة المتكونة.

فرك الأسنان بلطف شديد بالعجينة لمدة لا تتجاوز دقيقة واحدة، مع التركيز على الأماكن التي تلاحظ فيها التصبغات، ويجب تجنب الضغط المفرط لمنع خدش المينا.

ينبغي الشطف الجيد للفم بالماء عدة مرات بعد الانتهاء من وصفة تبييض الأسنان في المنزل، وذلك للتأكد من إزالة كل بقايا العجينة وزيت شجرة الشاي.

بعد الشطف، يلزم تنظيف الأسنان بمعجون الأسنان العادي والفرشاة كالمعتاد لضمان نظافة الفم الكاملة وإزالة أي آثار متبقية.

أهمية مكونات وصفة تبييض الأسنان

تعتبر وصفة تبييض الأسنان في المنزل من الوصفات التي يلزم التعرف عليها وتجربتها لضمان الحصول على أسنان ناصعة البياض طوال العام، وتتمثل فوائد مكوناتها في التالي:

صودا الخبز: إزالة البقع السطحية بفضل طبيعتها الكاشطة الخفيفة، كما أنها تساعد في تحييد الأحماض في الفم، لذلك فهي مكون مهم في وصفة تلميع الأسنان.

خل التفاح: حمضه الخفيف يساعد على تفتيت البقع وتحليلها.

زيت شجرة الشاي: هذا الزيت العطري قوي وفعال في قتل البكتيريا التي يمكن أن تساهم في تكون البلاك وتصبغ الأسنان، ويلزم استخدامه بتركيز منخفض جدًا، حيث يضاف إلى قوة التنظيف والتعقيم للمزيج.

مدة استخدام وصفة تفتيح الأسنان

يمكن استخدام وصفة تبييض الأسنان في المنزل مرة واحدة فقط كل أسبوعين حتى يقلل من أي مخاطر محتملة لتآكل المينا أو تهيج اللثة بسبب طبيعة المكونات.