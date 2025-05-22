متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2025؟ وفضل صيامها

مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك يتطلع المسلمون في أنحاء العالم إلى معرفة موعد بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ/2025 م لما لها من مكانة عظيمة في الإسلام وفضل كبير في السنة النبوية.

متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 2025؟

وفقًا للحسابات الفلكية يتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وبالتالي تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا التاريخ وتستمر حتى يوم الخميس 5 يونيو 2025 الذي يوافق يوم عرفة.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

ورد عن النبي ﷺ في الحديث الصحيح: “ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر” (رواه البخاري)، ويستحب صيام هذه الأيام خاصة يوم عرفة، حيث قال النبي ﷺ: “صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”.

وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025

توافق وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025، ويحتفل بعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، وينصح بالإكثار من الأعمال الصالحة كالذكر والصلاة وقراءة القرآن والصدقة، كما ينصح بصيام الأيام التسعة الأولى وخاصة يوم عرفة، مع التحلي بالتقوى والنية الصادقة لتحقيق أقصى استفادة روحية من هذه الأيام المباركة.