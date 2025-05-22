“عزيزة تنفصل عن ديفران“ مسلسل المشردون 25 على قناة ATV التركية

مسلسل المشردون يعد من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي أثارت اهتمام الجمهور العربي في عام 2025، لما يحمله من قصة إنسانية مؤثرة تجمع بين المأساة والأمل، تدور أحداث المسلسل حول ستة إخوة يفقدون والديهم نتيجة انتقام يافوز الذي كان مهووسًا بحب والدتهم، مما يضطرهم للهرب من منزلهم في الغابة إلى إسطنبول.

مسلسل المشردون 25

في الحلقة الخامسة والعشرين تتصاعد الأحداث بشكل درامي مؤثر، تواجه الأخت الكبرى عزيزة تحديات جديدة في سعيها لحماية إخوتها، بينما تظهر تطورات غير متوقعة في علاقة الإخوة مع الشخصيات المحيطة بهم، تسلط الحلقة الضوء على الصراعات الداخلية والخارجية التي يواجهها الإخوة في رحلتهم نحو الأمان والاستقرار.

موعد عرض الحلقة الخامسة والعشرين والقنوات الناقلة

عرضت الحلقة 25 من مسلسل المشردون في يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، ويعرض المسلسل على عدة منصات وقنوات تلفزيونية منها:

قناة ATV التركية: تبث الحلقات الجديدة أسبوعيًا مع ترجمة باللغة التركية.

موقع قصة عشق: يوفر الحلقات مترجمة إلى العربية بعد عرضها الرسمي.

منصة Dailymotion: تعرض الإعلانات الترويجية والحلقات مترجمة بجودة عالية.

مسلسل المشردون يستمر في تقديم قصة إنسانية مؤثرة تجمع بين الألم والأمل، مما يجعله من أبرز الأعمال الدرامية التي تستحق المتابعة في عام 2025.