“استعلم الآن بزر واحد” خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق

يهتم المواطنين العراقيين بالتعرف على طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق، حيث كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية إعلان اسماء المستحقين والمشمولين للدعم مؤخرا ويمكن التعرف عنها أونلاين من خلال منصة مظلتي الرقمية، كما يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية للمواطنين ذات الدخل المنخفض والأكثر احتياجا ويهدف ذلك لتحسين مستوى الاقتصادي والاجتماعي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن التعرف على أسماء المشمولين لدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2025 في دولة العراق، ويكون ذلك من خلال اتباع النقاط الآتية:

الدخول على رابط منصة مظلتي الإلكترونية.

الآن قم بتسجيل الدخول للموقع.

ثم يتم كتابة كل من رقم الهاتف والرقم الوطني.

بعد ذلك الضغط على القائمة الرئيسية.

من ثم النقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

قم الآن بتحديد رقم الوجبة السابعة

اختيار المحافظة، مع إدخال كافة البيانات اللازمة.

أخيرا عليك النقر على بحث، وانتظر ثواني لتظهر أمامك تفاصيل دعم الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2025 العراق

حددت وزارة العمل والشئون الاجتماعية شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2025 في العراق، وتمثلت أبرزها ما يلي: