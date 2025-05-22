Bankkhartoum.com فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني اونلاين 2025 والشروط المطلوبة 

في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده القطاع المصرفي السوداني يبرز بنك الخرطوم كأحد أبرز البنوك التي تبنت تقنيات الخدمات البنكية الإلكترونية لتوفير تجربة مصرفية سهلة وآمنة للعملاء، ويعد خيار فتح حساب باستخدام الرقم الوطني أونلاين من الخدمات الحديثة التي تتيح للمواطنين فتح حساباتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع مما يوفر الوقت والجهد ويواكب تطلعات المستخدمين في العصر الرقمي.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

يعد بنك الخرطوم من أقدم وأكبر البنوك في السودان حيث يتميز بخدماته المصرفية المتكاملة وحلوله الرقمية المتطورة، ويقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات البنكية للأفراد والشركات تشمل الحسابات الجارية حسابات التوفير والتمويلات ويمكنك فتح حساب بنك الخرطوم من خلال الخطوات التالية:-

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو حمل تطبيق BOK Smart من متجر التطبيقات.

من الواجهة الرئيسية اختر خيار فتح حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم رباعي والرقم الوطني السوداني وغيرها.

رفع المستندات المطلوبة مثل صورة واضحة من الرقم الوطني وغيرها.

ثم حدد نوع حساب جاري أو توفير حسب حاجتك.

بعد مراجعة البيانات اضغط على تأكيد، ستصلك رسالة نصية أو بريد إلكتروني بتأكيد استلام الطلب.

في بعض الحالات قد يطلب منك زيارة أقرب فرع لمرة واحدة لإكمال التحقق وتوقيع المستندات ثم يفعل الحساب بالكامل وتمنح بطاقة الصراف.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنك الخرطوم يجب توفر الشروط التالية: