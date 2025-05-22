بعد خفض الفائدة.. مفاجأة مدوية في أسعار الذهب نهاية التعاملات

شهدت أسعار حالة من التراجع الطفيف في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو 2025، فيما شملت كافة محلات الصاغة، ناهيك عن أن سعر الجرام تراجع بقيمة 10 جنيهات، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الجرام الواحد، وفقًا ما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليه جميع المواطنين.

أسعار الذهب اليوم الخميس

بناءً على أخر تحديثات تمت على أسعار المشغولات الذهبية في مختلف محلات الصاغة، مما تختلف الأسعار خاصة بعد اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، وعليه فإنها جاءت بناءً على ما يأتي:-

وصل سعر جرام الذهب من عيار “24” ضمن التعاملات المسائية إلى 5291 جنيهًا شراء، وبيع 5268 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار “22” إلى 4850 جنيهًا شراء، وللبيع 4829 جنيهًا بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.

كما أن سعر الجرام الواحد من ذهب “21” سجل نحو 4630 جنيهًا شراء، وبيع 4610 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعة.

حتى أن عيار “14” سجل نحو 3087 جنيهًا شراء، وللبيع 3073 جنيهًا.

أما عن الجنيه الذهب 37040 جنيهًا، و37020 جنيهًا بيع.

كما بلغت أوقية الذهب نحو 3296 دولارًا للشراء، وللبيع 3295 دولارًا أمريكيًا.

قيمة مصنعية الذهب

وتختلف قيمة مصنعية الذهب من محل صاغة إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المصدق عليها من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، وعليه فإن صاحب محل الصاغة هو الذي يُحدد القيمة الخاصة بالمصنعية وكذلك الدمغة الضريبية كذلك، أما عن توقعات أسعار الذهب فتُشير إلى ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.