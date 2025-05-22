“كرستيانو رونالدو في الصدارة“ جدول ترتيب هدافين الدوري السعودي 2025

يشهد دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025 منافسة شرسة بين نخبة من أبرز المهاجمين العالميين والمحليين، حيث يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين ويلاحقه عدد من النجوم البارزين.

ترتيب هدافين الدوري السعودي

يواصل كريستيانو رونالدو مهاجم النصر تألقه في الملاعب السعودية، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 24 هدفًا، مما يعكس قدرته التهديفية العالية واستمراريته في تقديم الأداء المميز.

ملاحقة ثلاثية على الصدارة

يحتل المركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 21 هدفًا لكل منهم:

كريم بنزيما (الاتحاد): يواصل النجم الفرنسي تقديم مستويات رائعة، مساهماً في تعزيز هجوم فريقه.

عبد الرزاق حمد الله (الشباب): المهاجم المغربي يثبت نفسه كأحد أبرز الهدافين في الدوري.

إيفان توني (الأهلي): المهاجم الإنجليزي يبرز بتسجيله للأهداف الحاسمة لفريقه.

نجوم يواصلون التألق

يأتي في المركز الخامس جوليان كينونيس (القادسية) برصيد 20 هدفًا، يليه ألكسندر ميتروفيتش (الهلال) بـ18 هدفًا، ثم ماركوس ليوناردو (الهلال) وبيير إيميريك أوباميانج (القادسية) برصيد 17 هدفًا لكل منهما.

منافسة محتدمة حتى النهاية

مع تبقي جولات قليلة على نهاية الموسم تستمر المنافسة على لقب الهداف بين هؤلاء النجوم، مما يزيد من إثارة الدوري ويعد الجماهير بمباريات مليئة بالتشويق والأهداف