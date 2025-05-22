اضبط تردد قناة نتورك بالعربية CN نايل سات وعرب سات 2025 وخطوات تثبيتها

حازم عاشور تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
اضبط تردد قناة نتورك بالعربية CN نايل سات وعرب سات 2025 وخطوات تثبيتها

تعد قناة كرتون نتورك بالعربية من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي وقد نجحت منذ انطلاقها في تقديم محتوى ترفيهي آمن ومشوق يجمع بين الرسوم المتحركة العالمية والبرامج الكرتونية ذات الجودة العالية، يعشقها الأطفال وتلقى إعجاب الأهل بفضل ما تقدمه من مغامرات شخصيات محبوبة وقصص تحمل قيمًا تعليمية بأسلوب ممتع، ولضمان استمرار المتابعة دون انقطاع، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وكذلك خطوات تثبيتها على أجهزة الرسيفر.

نبذة عن قناة كرتون نتورك بالعربية

انطلقت القناة عام 2010 كنسخة عربية مجانية من القناة العالمية الشهيرة، وتستهدف الأطفال من مختلف الأعمار بمحتوى مدبلج إلى العربية يواكب معايير الجودة العالمية، من أشهر البرامج التي تعرضها القناة، وقت المغامرة وغامبول وبن 10 وفتيات القوة ومغامرات فن وسفن وكريغ من الجدول وغيرها من المسلسلات الكرتونية الممتعة.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12226.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: SD.

وعلى القمر الصناعي عرب سات

  • القمر الصناعي: عربسات.
  • التردد: 11747.
  • الاستقطاب: عمودي (V).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • الجودة: HD.

خطوات تثبيت قناة كرتون نتورك بالعربية على جهاز الرسيفر

لتنزيل القناة يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

  • اضغط على زر Menu من الريموت كنترول الخاص بجهاز الرسيفر.
  • اختيار التركيب أو التثبيت.
  • اختيار القمر الصناعي ثم إدخال بيانات التردد وغيره.
  • اضغط على زر بحث وانتظر حتى تنتهي عملية البحث.
معلومات الكاتب
حازم عاشور

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