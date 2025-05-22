استقبل تردد قناة طيور الجنة على نايلسات وعربسات 2025 وكيفية تثبيتها Tyour Al Jana 

في ظل التقدم التكنولوجي وتنوع وسائل الإعلام تبقى قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي حيث تميزت منذ انطلاقها بمحتوى تربوي وترفيهي يجمع بين المرح والتعليم في آنٍ واحد، وتستهدف القناة الأطفال من عمر العامين وحتى الثانية عشرة وتساهم بشكل فعّال في تنمية مهاراتهم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، ومع التحديثات المستمرة في الترددات الفضائية أصبح من الضروري معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد وخطوات تثبيتها للاستمتاع بمحتواها على مدار الساعة.

تردد قناة طيور الجنة

انطلقت قناة طيور الجنة عام 2008 تحت إدارة الأستاذ خالد مقداد ومنذ ذلك الحين أصبحت من القنوات الرائدة في تقديم الأغاني التعليمية والبرامج التربوية والمحتوى العائلي الذي يربط الطفل بقيمه الدينية والاجتماعية بأسلوب مشوق وسهل الفهم، وتعد القناة وجهة مفضلة للآباء الباحثين عن محتوى آمن وهادف لأطفالهم، ويمكن استقبالها على التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD/SD.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر

لإضافة تردد قناة طيور الجنة يدوي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: