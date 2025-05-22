تبييض الأسنان في المنزل: أوعي ترميه تاني وعالجي اصفرار أسنانك في 10 دقائق

يبحث الكثير عن طرق فعالة في تبييض الأسنان في المنزل بدلًا من اللجوء إلى جلسات الليزر الموجودة في عيادات الأسنان والتي تحتاج إلى تكلفة كبيرة للغاية، فيمكن إزالة إصفرار الأسنان من خلال هذا المكون، حيث أنه يحتوي على المعادن التي تعمل على امتصاص البقع والحصول على مينا صحية.

كيف أزيل اصفرار الأسنان في المنزل

يمكن تبييض الأسنان في المنزل بمكون بسيط للغاية وهو “قشر الموز” الذي يعتبر كنز في إزالة الاصفرار الموجود على الطبقة السطحية على الأسنان، ويمكن عمل وصفة تفتيح الأسنان من خلال الخطوات التالية:

يلزم اختيار موزة ناضجة مع مراعاة ألا تكون شديدة النضج (تجنب القشور السوداء تمامًا)، ويفضل أن تكون القشرة سميكة قليلاً.

يمكن تقشير الموزة والاحتفاظ بقطعة من القشرة الداخلية، والأهم هو الجزء الداخلي الأبيض من القشرة، لذا حاول كشط الطبقة البيضاء الداخلية برفق باستخدام ملعقة صغيرة إذا كانت رقيقة جدًا، أو ببساطة يمكن استخدام قطعة مناسبة من القشرة نفسها.

ينبغي إمساك قطعة قشر الموز وفرك الجانب الداخلي الأبيض منها على الأسنان بلطف، مع مراعاة أن تغطي جميع أسطح الأسنان، وخاصة التي تحتوي على تصبغات.

يلزم الإستمرار في فرك الأسنان بقشر الموز لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، ينبغي ترك بقايا قشر الموز على أسنانك لمدة 10 دقائق إضافية،وفي خلال هذه المدة؛ حاول إبقاء شفتيك بعيدًا عن أسنانك، حيث (يمكنك استخدام إصبعك أو قطعة قطن للحفاظ على المنطقة جافة قدر الإمكان)، وذلك للسماح للمعادن بالقيام بعملها.

بعد انقضاء العشر دقائق، يمكن تنظيف الأسنان بالمعجون الخاص بك وفرشاة الأسنان كالمعتاد، مع التأكد من إزالة جميع بقايا قشر الموز.

الاستخدام

يمكن استعمال طريقة تبييض الأسنان في المنزل بإستخدام قشر الموز بشكل مشابه تمامًا لطريقة تنظيف الأسنان بالفراولة، وذلك لتحقيق أفضل النتائج دون الإفراط، فينصح بتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا لمدة أسبوعين متتاليين، وبعد ذلك يمكن تقليل التكرار إلى مرة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام للحفاظ على النتائج.

أهمية قشر الموز

لا يقتصر أهمية هذا المكون في تبييض الأسنان في المنزل بشكل فعال فقط، إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات المفيدة والتي تستخدم في التالي: