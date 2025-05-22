اضبط تردد قناة وناسة لولو 2025 عل القمر الصناعي نايلسات وعربسات Wanasa Tv

تبرز قناة وناسة لولو كواحدة من أبرز القنوات الترفيهية والتعليمية التي استطاعت أن تكسب قلوب الأطفال وأهاليهم على حد سواء، تقدم القناة محتوى آمنا وشيقا ومناسبا للفئات العمرية الصغيرة، ويجمع بين الأغاني التعليمية والرسوم المتحركة والبرامج التفاعلية، ومع تزايد الإقبال على متابعة القناة يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة وناسة لولو الجديد وخطوات تثبيتها على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم.

تردد قناة وناسة لولو

قناة وناسة لولو هي قناة أطفال تبث باللغة العربية، موجهة للأطفال من عمر 2 إلى 8 سنوات وتهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يعزز القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية من خلال الأناشيد القصص المصورة والبرامج التربوية التي تعتمد على أسلوب ممتع وجذاب، ويمكن استقبالها على التردد التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

خطوات تثبيت قناة وناسة لولو على جهاز الاستقبال

لتثبيت تردد قناة وناسة لولو على جهاز الرسيفر لديك، اتبع الخطوات التالية: