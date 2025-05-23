تليفون الغلابة بإمكانيات جبارة.. مواصفات هاتف Realme Note 60x الموبايل الاقتصادي مقاوم للصدمات وبسعر جنان

مواصفات هاتف Realme Note 60x، أعلنت شركة ريمي مؤخرا عن واحد من اصداراتها الجديدة وهو هاتف Realme Note 60x ليكون بذلك واحد من أرخص الإصدارات التي أصدرتها شركة ريملي بمواصفات وامكانيات متوسطة حيث يأتي الهاتف مقاوم للصدمات مع شاشة ذات مساحة كبيرة تصل إلى 6.74 إنش، مع معالج 12 نانو البطارية ذات مساحة كبيرة تصل الى 5000 مللي امبير، بجانب مجموعة من المواصفات التي جعلت منه واحد من إصدارات ريملي المميزة بالنسبة للسعر وذلك سوف نتعرف على مواصفات الهاتف كاملة فتابعونا.

مواصفات هاتف Realme Note 60x

يأتي هاتف Realme Note 60x بإمكانيات متوسطة حيث تأتي مواصفات الهاتف كالتالي:

شريحة الاتصال: يدعم الهاتف الاتصال شريحتين من نوع Nano Sim .

شبكات الاتصال: يدعم الإتصال بكل من شبكات الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G.

الشاشة: تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة، بمساحة 6.74 إنش بجودة الـ HD+ مع معدل تحديث 90Hz و الشاشة مزودة بطبقة حماية من نوع Reinforced glass.

المعالج: ثماني النواة Unisoc Tiger T612 تكنولوجيا 12 نانو، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57.

البطارية: تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط .

الكاميرا: تأتي الكاميرا بإمكانيات متواضعة حيث تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجا بكسل .

نظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة الـ Realme UI.

الألوان: يأتي باللونين وهما الأسود والأخضر.

عيوب هاتف Realme Note 60x

يأتي الهاتف ببعض العيوب وهي كالتالي:

الكاميرا تقدم أداء متواضع.

قدرة الشحن تستغرق وقت طويل للشحن.

لا يدعم الهاتف ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء.

سعر هاتف Realme Note 60x

يعتبر سعر الهاتف مناسب جدا بالنسبة للإمكانيات المتوسطة التي جاءت بها النسخة الجديدة من هاتف ريملي حيث يأتي سعر الهاتف لنسخة 64 جيجا مع 3 جيجا رام بسعر 4600 جنيه، ويصل سعر النسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 5300 جنيه وذلك مع ضمان محلي .