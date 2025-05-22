فرض غرامة 500.000دينار على المواطنين في العراق وقرارات جديدة

أصدرت لجنة الصحة النيابية في العراق، من خلال بيان لها مؤخرًا عن قانون جديد يضمن حماية الأشخاص من تأثير التبغ والعمل على تقليل الأضرار الناجمة عنه، ليكون تحت قبة البرلمان من أجل التصويت عليه، مؤكدة أن ملايين الدولارات تدخل في تجارة التبغ بكافة أنواعه، لكن لم يتم تحصيل الضرائب اللازمة منهم في هذا الشأن، مشيرة إلى أن القانون يتضمن كذلك موضوع الإعلانات المنتشرة بشكل كبير في مختلف أنحاء الدولة.

التدخين في الأماكن المُغلقة

وأوضحت لجنة الصحة النيابية، أن التدخل بالأماكن المُغلقة سيتم حظره في حال من أجل الحصول على بيئة مناسبة ومعينة، مشيرة إلى أن التدخين لابد وأن يكون في مكون مُصمم من جدارين وسقف مفتوح لتخفيف الأثار الجانبية حول التدخيل، مما أن القانون يمنع تمامًا التدخين في الأماكن العامة غيرها من التجمعات التي تؤثر بالسلب على صحة المواطنين، مما يُساهم في السيطرة على هذه الإضرار السلبية الناجمة عنه.

فرض غرامة مالية على المُدخنين

وأقر القانون الصادر من قبل اللجنة، فرض غرامة مالية تبدأ من 250 ألف دينار عراقي حتى 500 ألف دينار، مؤكدة أن العقوبة تزداد بناءً على حجم المخالفة، فيما أن من المفترض أن يتم التصويت على قانون لجنة الصحة النيابية قبل نهاية الفصل التشريعي، متمنية بأن يتم التصويت على هذا القانون، الذي من خلاله يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بشكل كبير، ويُقلل من أخطار أثار شرب الدخان وأضراره الصحة الكبيرة سواء على المُدخن أو من يقتنون معه.

سلبيات التدخين

التدخين له سلبيات كبيرة على صحة الإنسان، ناهيك عن أنه يحتوي على مكونات أساسية من بينها “النيكوتين” الذي يعتبر مادة منبهة تؤثر على الجهاز العصبي لصحة الإنسان بشكل كبير، بالإضافة إلى مشكلة في التركيز والعصبية وألام وصداع مستمر في الرأس، وزيادة مفرطة في الشهية.