تبييض الأسنان في المنزل: بمكون ميخطرش على بالك وفي 5 دقائق النتيجة أسنان لامعة وبراقة

يمكن تبييض الأسنان في المنزل باستخدام العديد من الطرق الطبيعية والفعالة والتي تأتي بنتيجة مشابهة لنتائج عيادات الأسنان، ولكن يلزم الصبر واتباع التعليمات الخاصة بكل وصفة، ففي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة إزالة الإصفرار من الأسنان من خلال المكون السحري الذي يحتوي على حمض الماليك الذي يساعد على إزالة الاصفرار من المينا الخاصة بالأسنان.

هل يمكن استخدام الفراولة لتبييض الأسنان

يمكن استعمال ثمار الفراولة الناضجة في وصفة تبييض الأسنان في المنزل، حيث أنها تعتبر من وصفات الأسنان الفعالة، وذلك لما لها من تركيب يساعد على الحصول على أسنان ناصعة البياض، كما أن هذه الوصفة لا تحتاج سوى ثمرة واحدة من الفراولة، ويتم إجراء خطوات وصفة تنظيف الأسنان كالتالي:

نأخذ قطعة فراولة ناضجة ونقوم بهرسها جيدًا باستخدام شوكة في طبق صغير حتى تتحول إلى عجينة ناعمة.

نغمس فرشاة أسنان نظيفة في الفراولة المهروسة، أو يمكن ببساطة أخذ كمية صغيرة باستخدام الأصابع.

يلزم فرك الأسنان بلطف بالخليط لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتي يتم التأكد من تغطية جميع الأسنان والضروس مع محاولة توزيع الفراولة بالتساوي.

بعد مرور خمس دقائق؛ يمكن غسل الأسنان جيدًا بالمعجون والفرشاة العادية لإزالة أي بقايا من الفراولة بالإضافة إلى التخلص من السكريات والأحماض المتبقية.

عدد مرات الاستخدام

يمكن استخدام وصفة تبييض الأسنان بشكل معتدل، وذلك للحصول على أفضل النتائج مع الحفاظ على مينا الأسنان، حيث ينصح باستخدام هذه الطريقة مرة واحدة كل أسبوعين؛ فعلى الرغم من أن الفراولة طبيعية إلا أن الأحماض الموجودة فيها قد تؤثر على المينا مع الاستخدام المفرط.

الفراولة وإزالة اصفرار الأسنان

تكمن فعالية الفراولة في تبييض الأسنان في المنزل في محتواها الغني بحمض الماليك، حيث أن هذا الحمض هو إنزيم طبيعي يساعد على إزالة البقع والتصبغات السطحية من مينا الأسنان، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ألياف تعمل ككاشط خفيف، مما يساعد على تلميع سطح الأسنان وإزالة أي بقايا أو جزيئات تسبب الاصفرار، فهذه الخصائص تجعل الفراولة خيارًا شائعًا لمن يبحثون عن طرق طبيعية لـ تحسين بياض الأسنان في المنزل.

كما النتائج قد تختلف من شخص لآخر، وأن الطرق الطبيعية تحتاج إلى الصبر والمواظبة، فإذا كنت تعاني من حساسية الأسنان أو لديك أي مشاكل صحية بالفم، فمن الأفضل استشارة طبيب الأسنان قبل تجربة أي وصفات جديدة لـ تبييض الأسنان في المنزل.