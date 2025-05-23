“بشروط سهلة الآن” رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني عبر “تطبيق بنكك”

زاد البحث الدقائق القليلة الماضية للتعرف على طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك، حيث طرح البنك السوداني مؤخرا خدمة إنشاء حساب إلكتروني ليتمكن كافة المقيمين والمغتربين من القيام بتحويل الأموال محليا ودوليا وكذلك دفع وشراء الفواتير، علما بأنه يمكن الاستفادة بتلك الخدمة دون دفع أي رسوم أو مصاريف إدارية وكذلك من أي وقت ومكان دون التوجه لفرع البنك بالدولة بجميع الأنحاء.

فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025

يمكنكم الآن فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025 عبر الموقع الرسمي للبنك أو قم بالدخول على تطبيق بنكك ثم اتباع الخطوات المقبلة:

اختيار اللغة المناسبة، ثم تحديد نوع الحساب الذي يناسبك.

كذلك النقر على خانة إنشاء الحساب، ثم رفع الاوراق المطلوبة.

كتابة كافة البيانات اللازمة وتكون بشكل صحيح ودقيق.

إدخال كل من الاسم والرقم الوطني والعنوان واي بيانات أخرى.

الضغط على خانة إرسال الطلب، بعد الموافقة على الشروط.

أخيرا ستحصل على رسالة بنكية بها رقم حسابك الجديد.

ِشروط فتح حساب بالرقم الوطني في بنك الخرطوم اونلاين

يوجد بعض من الشروط اللازمة لفتح حساب أونلاين في البنك وتمثلت أبرزها على النحو التالي: