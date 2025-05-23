“لا تفوت أحداث نارية” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية

زاد البحث خلال الدقائق الماضية للتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية، وجاء ذلك تزامنا مع تداول إعلان الحلقة المقبلة وشهد أحداث نارية مميزة أبرزها ظهور بالا وهي تحمل ابنتها حليمة في عربة وكانت مصابة دون الكشف عما حدث لها، وكذلك فقد ظهر عثمان مع تورغوت ويتحدثوا على الأعداء، كما تعتبر مسلسل قيامة عثمان من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة منذ بدء عرضها.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

من المنتظر بأن يكون موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193 الجزء السادس، مساء الأربعاء المقبل الموافق 28 مايو الحالي وتعرض على قناة اي تي في التركية وتبدأ الحلقة بتوقيت دولة تركيا في الساعة الثامنة مساء، بينما تعرض مترجمة للغة العربية في يوم الخميس المقبل الموافق 29 مايو الحالي وتعرض على قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الحلقة بتوقيت دولة مصر والسعودية في الساعة العاشرة مساء، كما يمكنكم ايضا متابعة أحداث الحلقة المقبلة من خلال كل من قصة عشق ونور بلاي وقناة اليرموك ومصر أم الدنيا.

القنوات الناقلة للجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة للجزء من مسلسل قيامة عثمان من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة atv التركية 2025

التردد الجديد عبر: 10796.

القمر من خلال نايل سات.

بينما معدل الترميز: 27500.

أما معدل الاستقطاب: أفقي.

يكون تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية