“بشرة خير للمغتربين” طريقة فتح حساب جديد في بنك أمدرمان الوطني 2025 عبر “تطبيق اوكاش O-Cash” والشروط المطلوبة

يرغب المواطنين السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب جديد في بنك أمدرمان الوطني 2025 والشروط المطلوبة، حيث يعتبر ذلك البنك من أهم وأقدم البنوك السودانية وقد قام مؤخرا بطرح عدد من الخدمات لعملائه ليتمكنوا من القيام بها إلكترونيا دون الذهاب للفرع ومن أبرز تلك المعاملات المصرفية التي يمكن القيام بها أونلاين هي خدمة إنشاء حساب وتكون دون الحاجة لدفع أي مصاريف أو رسوم إدارية.

فتح حساب جديد في بنك أمدرمان الوطني 2025

يمكن لجميع العملاء سواء المقيمين أو المغتربين إنشاء حساب إلكتروني في بنك امدرمان الوطني وذل من خلال بعض الخطوات وتكون كما يلي:

عليك بالبداية الدخول على موقع بنك امدرمان الوطني.

قم الآن بالضغط على أيقونة القائمة الرئيسية.

بعد ذلك النقر عى خانة الخدمات المصرفية.

اختيار أيقونة فتح حساب أونلاين، وتحديد نوع الحساب.

من ثم يتم إدخال كافة البيانات، رفع المستندات المطلوبة.

النقر على خانة إرسال الطلب، ليتم إنشاء الحساب بنجاح.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك أم درمان الوطني

حدد بنك أم درمان الوطني عدد من الشروط اللازمة ليتمكن العميل من إنشاء حسابه إلكترونيا من أي وقت ومكان، وجاءت أبرز تلك الشروط كالآتي: