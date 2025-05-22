“بالرقم الوطني فقط” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 عبر تطبيق بنكك

تعتبر طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 من أكثر ما يبحث عنه المواطنين السودانيين الفترة الماضية، وبالأخص بعدما طرح البنك مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين والمغتربين ومنها خدمة إنشاء حساب إلكتروني دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك بالدولة والتواجد في الزحام والاستفادة بتلك الخدمة دون دفع مصاريف إدارية أو رسوم وكذلك القيام بالمعاملات المصرفية المالية أون لاين.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن للعملاء المقيمين والمغتربين فتح حساب أون لاين في بنك الخرطوم من خلال تطبيق بنكك أو الموقع الرسمي ثم اتباع بعض من النقاط وتمثلت كالآتي:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم الرسمي.

ثم انقر على اللغة المتاحة أمامك الآن.

بعد ذلك قم بتحديد نوع الحساب الخاص بك.

عليك الآن النقر على خانة إنشاء جديد.

من ثم إدخال كافة البيانات اللازمة والدقيقة.

عليك الآن إرفاق المستندات المطلوبة في الحقول.

قم بالموافقة للشروط والاحكام بعد القراءة بشكل جيد.

النقر على خانة إرسال الطلب، وبعد ذلك سيتم مراجعة طلبك من الجهات المختصة، ومن ثم ستحصل على رسالة من البنك بها رقم حسابك الجديد.

شروط إنشاء حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي تمكنك من إنشاء حساب إلكتروني في بنك الخرطوم وذلك عبر النقاط المقبلة: