عاجل.. البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة، وذلك ضمن اجتماعها اليوم الخميس، ناهيك عن أن البنك المركزي أخذ قرار الخفض بعد السيطرة الكاملة على التضخم، ناهيك عن خفض الفائدة يأتي مع خفض التضخم، وما حدث في اجتماع اليوم، فيما أن ذلك يُشير بأن النسبة أصبحت 24% و25% على الترتيب.

خفض المركزي لأسعار الفائدة

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في المركزي، قامت كذلك بخفض أسعار الفائدة ضمن الاجتماع الذي كان قبل ذلك، ناهيك عن أن ذلك يُشير للسيطرة على التضخم بشكل كبير، وهو ما يُعاني تراجع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى أن الاجتماع الاستثنائي للمركزي لرفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة، بما وصل حينها 27.25% و28.25% على الترتيب، فيما زادت سعر الائتمان كذلك بواقع 600 نقطة أساس، وجاءت خفض الفائدة بناءً عل التوقعات المعنية بخبراء الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

أسباب خفض المركزي لأسعار الفائدة

وعن الأسباب المتربية على خفض الفائدة، فيُشير إلى فجودة الناتج المحلي الإجمالي التي تشهده الدولة من انتعاشه كبير، ناهيك عن المسار المنخفض للتضخم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض نسبة معدل البطالة في الدولة بنسبة بلغت نحو 6.3% بالربع الأول من 2025، فيما أن التضخم السنوي شهد حالة من الانخفاض الحاد بالربع الأول من عام 2025 مما عزز كل ذلك من تخفيض نسبة التضخم بشكل كبير في الفترة الحالية.