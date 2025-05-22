بدء صرف مرتبات الموظفين والمعلمين عن شهر مايو 2025

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات الموظفين بمختلف أجهزة الدولة اليوم الخميس الموافق 22 من شهر مايو 2025 نظير أن ذلك يأتي ضمن الجدول المعني والمُحدد من قبل الوزارة، في إطار تحسين أجور وتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين في الدولة وخاصة القطاع الحكومي، حتى أن عمليات الصرف تكون من ماكينات الصراف الألي وكافة فروع البنوك الحكومية والخاصة، ناهيك عن مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

صرف مرتبات العاملين في الدولة

وأوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات الموظفين بدأ من اليوم الخميس ويستمر إلى يوم الإثنين المقبل الموافق 26 من شهر مايو 2025، نظير أن التخصيصات المالية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بحسب الدرجات الوظيفية، حتى أن المرتبات تبدأ من 6000 جنيه بالنسبة للدرجة السادسة وإلى الدرجة الممتازة التي يكون المرتب فيها نحو 12 ألف و200 جنيه، فيما أن المتأخرات تكون أيام 8 و11 و12، من أجل عدم وجود ازدحام عند ماكينات الصراف الألي أو ما شابهه ذلك.

ما هو جدول مرتبات المعلمين لشهر مايو 2025؟

أما عن جدول مرتبات العاملين في الدولة وخاصة المعلمين عن شهر مايو 2025، فجاءت كما يلي:-