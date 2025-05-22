الان.. افتح حساب في بنك الخرطوم 2025 اونلاين عبر “تطبيق بنكك” والشروط المطلوبة

أطلقت الجهات المختصة رابط استمارة فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين بدون زيارة الفرع نهائياً، حيث تعد هذه الخدمة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي حققت نجاح كبير ونالت إعجاب العملاء بالأخص الجالية السودانية المقيمين بالخارج، وتبذل الجهة المسؤولة قصارى جهدها من أجل تطوير المنظومة وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات للاستفادة من هذه الخدمة.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

كشف البنك المركزي خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 للمغتربين عبر الإنترنت خلال الفترة الماضية، حيث تم إطلاق هذه الخدمة لأول مرة في شهر مارس 2024 ونتيجة للظروف العصيبة التي مرت الدولة بها تم غلقها ونظراً لحاجة العملاء المغتربة لهذه الخدمة تم إعادة تشغيلها مرة أخرى، وفيما يلي التفاصيل:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الوطني الإلكتروني.

إنشاء حساب في حالة عدم امتلاك حساب من قبل أو تسجيل الدخول.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه توفير أم جاري.

تعبئة الاستمارة بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.

رفع الملفات والمستندات كاملة على الموقع.

الموافقة على جميع شروط وأحكام الخدمة.

الضغط على أيقونة ارسال الطلب وبعد مراجعته سيتم ارسال رقم الحساب الجديد.

شروط إنشاء حساب في بنك الخرطوم 2025

توجد هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي لابد من توافرها في العميل كي يسمح له الاستفادة من هذه الخدمة، وهي جاءت على النحو التالي: