4.5.6 ابتدائي.. رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2025 عبر بوابه الازهر الشريف azhar.eg

حالة من الترقب يعيشها أولياء الأمور بسبب اقتراب موعد ظهور نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2025 بجميع محافظات الجمهورية، وخال الساعات القادمة سوف يتم تحميل النتائج على الموقع الرسمي التابع للمؤسسة الأزهرية، حيث انتهى الطلبة من أداء الامتحانات في 5 مايو الماضي.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2025

أصبح الآن من السهل القيام باستخراج نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2025 بجميع المعاهد الأزهرية إلكترونياً بدون الحاجة للتوجه إلى مقر المعهد، حيث وفرت الجهات المختصة البوابة الإلكترونية التابعة للأزهر الشريف والتي سهلت الكثير من الجهد والوقت على الطلاب وأولياء الأمور، وفيما يلي التفاصيل:

الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع إلى الأزهر الشريف.

اختيار نتائج الامتحانات من قسم الخدمات الإلكترونية.

تحديد المرحلة التعليمية والصف الدراسي التابع الطالب له.

اختيار السنة الدراسية والفصل الدراسي.

تحديد المنطقة التابع لها الطالب.

ادخال رقم الجلوس والاسم بسورة دقيقة.

الضغط على خانة بحث ثم الانتظار حتى ظهورها كاملة على الشاشة.

توزيع درجات الصف الخامس والسادس الابتدائي الأزهري

مما لا شك فيه أن لمؤسسة الأزهر الشريف مكانة بارزة في بناء المجتمع الإسلامي ويعد التعليم الأزهري إحدى الأمور الهامة خاصة في عصرنا هذا، ولقد جاء توزيع المواد الدراسية للصف السادس الابتدائي الأزهري على الشكل التالي: