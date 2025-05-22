“اغتنم الفرصة” خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس والشروط المطلوبة كاملة

الحكومة التونسية تقدم العديد من المنح للمواطنين وذلك بهدف مساعدة المواطنين المحتاجين والفقراء، حيث أطلقت الحكومة منحة 300 دينار بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ومساعدتهم في ظل الغلاء المعيشي والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ويبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة كيفية التسجيل في المنحة وكذلك معرفة الشروط الواجب توافرها للتسجيل وهذا سوف نوضحه لكم من خلال الأسطر التالية.
ما هي شروط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس؟
هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها الحكومة التونسية للتسجيل في المنحة ومن أبرزها ما يلي:
- من الضروري أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.
- كذلك يشترط أن يكون الشخص المتقدم من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
- أن لا يكون المتقدم لديه أى مصدر دخل ثابت.
- يجب تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.
خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس
أتاحت الحكومة التونسية العديد من الخدمات الإلكترونية ومن أبرزها خدمة التسجيل في المنحة بشكل إلكتروني وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.
- بعد ذلك يتم عمل حساب شخصي وتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم و الباسورد.
- بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل مثل الاسم وتاريخ الميلاد والهوية الوطنية والعنوان.
- قم بكتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح.
- قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.
- بعد قراءة كافة الشروط والأحكام واضغط على كلمة موافق.
- أخيرا اضغط على تقديم الطلب.
- تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه.