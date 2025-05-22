“من غير فلوس ولا جلسات”.. تبييض الأسنان في المنزل بمكون ميخطرش على البال في 14 مرة فقط

يحتاج الكثيرين للحصول على ابتسامة مشرقة، ولكن قد يتكلف ذلك المبالغ الباهظة عند اللجوء للعيادات، لذلك يمكن تقديم طريقة فعالة لـ تبييض الأسنان في المنزل بمكون سحري، حيث أن هذا المكون متاح داخل كل منزل ويحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على إزالة الطبقة السطحية من الأسنان الصفراء للحصول على لون ناصع البياض ولامع، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة التحضير وأهمية هذا المكون بشيء من التفصيل.

وصفة تبييض الأسنان من الصفار

يعد الكركم الطبيعي المتاح داخل كل مطبخ من أهم المواد التي تستخدم في تنظيف الأسنان في المنزل دون الحاجة إلى ليزر، حيث أن هذه الوصفة لا تحتوي على المزيد من المكونات المعقدة إلا أنها تختصر فقط على مكونين للحصول على أسنان نظيفة ولامعة، ويتمثل المكونان في التالي:

الكركم: نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم النقي.

الماء: كمية قليلة جدًا (بضع قطرات) لتكوين عجينة.

وصفة تبييض الأسنان في دقيقة

يمكن اتباع بعض الخطوات لعمل وصفة تبييض الأسنان من المنزل بشكل صحيح، وذلك لضمان أفضل نتيجة وعدم الحاجة إلى إعادتها مرة أخرى، وتتمثل في التالي:

تحضير العجينة: يمكن تجهيز الخلطة في وعاء صغير مع وضع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وتعتبر الخطوة الأولى في وصفة تبييض الأسنان في المنزل.

إضافة الماء: يلزم إضافة بضع قطرات من الماء تدريجيًا إلى الكركم والخلط الجيد حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.، ويلزم أن تكون سميكة بما يكفي لتلتصق بفرشاة الأسنان.

تطبيق الكركم: ينبغي غمس فرشاة أسنان نظيفة في عجينة الكركم المتكونة والتأكد من تغطية شعيرات الفرشاة جيدًا.

فرك الأسنان: يمكن فرك الأسنان بلطف بالعجينة لمدة لا تزيد عن دقيقتين، مع التركيز على جميع أسطح الأسنان والمحاولة في عدم ابتلاع الكركم.

الشطف الجيد: يلزم الشطف الجيد بعد دقيقتين بالماء عدة مرات للتخلص من أي بقايا للكركم وإزالة اللون الأصفر تمامًا.

التنظيف الروتيني: بعد شطف الكركم يلزم تنظيف الأسنان بالمعجون الخاص بها والمعتاد لضمان نظافة الفم الكاملة وإزالة أي آثار متبقية.

عدد مرات الاستخدام

يمكن استخدام صفة تبييض الأسنان في المنزل بالكركم مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج دون الإضرار بمينا الأسنان،كما ينصح بالصبر والمواظبة مع الطرق الطبيعية لتبييض الأسنان، حيث أنها ربما تستغرق 14 أسبوعًا وفي كل أسبوع مرة أي 14 مرة.

لماذا الكركم فعال في تفتيح الأسنان

على الرغم من لون الكركم أصفر وزاهي، إلا أنه يحتوي على مركبات نشطة، والتي من أبرزها “الكركمين” التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويعتقد أن الكركم يعمل كعامل كاشط لطيف يساعد على إزالة البقع والتصبغات السطحية المتراكمة على مينا الأسنان، والتي تنتج عن تناول القهوة والشاي وبعض الأطعمة، كما يساهم في صحة اللثة، مما يعزز من المظهر العام لابتسامتك ويستخدم في تبييض الأسنان في المنزل.

تذكر دائمًا أن تبييض الأسنان في المنزل بالطرق الطبيعية يتطلب الاستمرارية والصبر، والنتائج قد تختلف من شخص لآخر، فإذا كانت لديك أي مخاوف بشأن صحة أسنانك أو تبحث عن حلول أكثر جذرية لتفتيح الأسنان؛ فمن الأفضل دائمًا استشارة طبيب الأسنان.