مبروك للجميع.. استخراج من هنا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم عبر بوابة الازهر الشريف جميع المحافظات

أطلقت مشيخة الأزهر الشريف رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم للعام الدراسي 2024/2025 خلال الفترة الماضية، حيث أتاحت الجهات المختصة إمكانية استخراج النتائج من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لها، ومن المنتظر أن يتم اعتماد النتائج بكافة المعاهد الأزهرية خلال الأسبوع الثاني من الشهر القادم، ومما لا شك فيه أن هذه المرحلة تعد إحدى أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

أصبح الآن من السهل القيام باستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم الترم الثاني عبر الإنترنت بدون الحاجة إلى التوجه للمعهد الأزهري التابع له كل طالب، حيث تبذل المؤسسة بقيادة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قصارى جهدها من أجل تطوير المنظومة التعليمية، ومن هنا قامت بطرح منصة إلكترونية يتم استخراج العلامات منها بكل سهولة ويسر، وفيما يلي خطوات الاستعلام عنها:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية التابعة إلى الأزهر الشريف.

تحديد خيار خدمات الأزهر الشريف.

اختيار نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية.

تحديد المنطقة التابع لها الطالب.

ادخال رقم الجلوس والاسم بشكل صحيح.

الضغط على خانة بحث وسوف تظهر على الشاشة جميع التفاصيل.

موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

كشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري للترم الثاني خلال الأيام القادمة وتحديداً بمنتصف شهر يونيو، وأكد المسؤول أنه سيتم رفع النتائج كاملة عبر الموقع الرسمي فور اعتمادها بشكل مجاني لكافة الطلبة، وذلك تسهيلاً عليهم.