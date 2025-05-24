هنااا رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الأزهري والخامس والسادس 2025 الترم الثاني

نقدم لكم نتيجة الصف الرابع الابتدائي الأزهري والخامس والسادس 2025 الترم الثاني التي ينتظرها أولياء الأمور والطلاب والطالبات في الفترة الحالية، خاصة بعد انتهاء الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات النهاية للدور الأول، الترم الثاني الذي انتهي منذ أيام، وعقب انتهاء الفصل الدراسي الثاني ودخول الطلاب والطالبات إلى اجازة نهاية العام، يقبل الملايين منهم على البحث عن النتيجة النهائية للدور الأول، لهذا نوضح لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي 2025.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الأزهري والخامس والسادس 2025 الترم الثاني

تعلن بوابة الأزهر الشريف نتائج المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية على موقعها الرسمي، عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الدراسية من تصحيح نماذج الامتحانات، ومن بين هذه المراحل (نتيجة الصف الرابع الابتدائي، نتائج الصف الخامس الابتدائي، نتيجة الصف السادس الابتدائي، نتائج الصف الأول الإعدادي، نتيجة الصف الثاني الاعدادي، نتائج الصف الثالث الاعدادي، وكذلك نتائج أولي وتانية وثالثة ثانوي).

الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الأزهري 2025

ثلاث خطوات فقط يمكنكم من خلالها التعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي أو الخامس الابتدائي أو السادس الابتدائي الأزهري، تتم هذه الخطوات كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.

اختر القائمة الرئيسية لبوابة الأزهر.

اختار قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد الصف الذي ترغب فيه (الصف الرابع الابتدائي، الخامس، السادس).

سجل بيانات الطالب او الطالبة.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

الضغط على زر النتيجة.

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