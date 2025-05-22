خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى “هنـــــــــا” .. عبر بوابة الصندق العقاري 2025

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى حيث كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال عن طرح مجموعة من الوحدات السكنية الخاصة بمتوسطي الدخل ويمكن الاستعلام ومتابعة طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى

يبحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الأخيرة الماضية عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى حيث قامت وزارة الاسكان الاجتماعي بطرح جميع المعلومات حول شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة وجميع الشروط المطلوبة عبر موقعها الرسمي ويستطيع جميع المواطنين التقديم والحجز وتسجيل جميع البيانات الخاصة عبر موقع وزارة الاسكان الاجتماعي وذلك بعد سداد مبلغ جدية الحجز في مكاتب البريد المصري ، كما يجب تجهيز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي بداية حجز شقق سكن لكل المصريين 7 يوم الاربعاء الموافق 21 مايو 2025 ويستمر الحجز حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 وذلك بأسبقية الحجز ودفع مقدم الحجز الذي تبلغ قيمته 100 الف جنيهًا وقد وضعت وزارة الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط عبر موقعها الرسمي وتم الكشف عن مراحل تسليم شقق الاسكان الاجتماعي حيث توجد شقق سكنية متاحة للتسليم الفوري وشقق سكنية متاحة للتسليم بعد 18 شهر وشقق متاحة للتسليم بعد 36 شهر ، ويبدأ سعر الوحدات السكنية المتاحة في شقق سكن لكل المصريين 7 من 500 ألف جنيهًل للوحدة التي تصل مساحتها إلى 90 متر.