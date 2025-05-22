ألحق من دلوقتي .. خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 الإعلان الجديد “قدامك 13 يوم بس”!

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
ألحق من دلوقتي .. خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 الإعلان الجديد “قدامك 13 يوم بس”!

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول حجز شقق سكن لكل المصريين 7 حيث طرح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعه من الشقق السكنية لمتوسطي الدخل في الكثير من المدن المصرية الجديدة وبدأ حجز شقق سكن لكل المصريين 7 يوم الاربعاء الموافق 21 مايو الجاري ويستمر حتي يوم 4 يونيو 2025 وخلال السطور التالية نكشف عن كيفية حجز شقق سكن لكل المصريين 7 وجميع الشروط المطلوبة.

حجز شقق سكن لكل المصريين 7

كشفت وزارة الإسكان الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية عن بداية حجز شقق سكن لكل المصريين 7 ومن الجدير بالذكر أن الطرح الأول من شقق الاسكان الاجتماعي يشمل 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بنظام اسبقية الحجز ودفع مبلغ جدية الحجز والذي يبدأ من 100 ألف جنيهًا ، حيث يبدأ الحجز وسداد مبلغ جدية الحجز يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 ، حيث يتم سداد مبلغ جدية الحجز في مكاتب البريد المصري وتتواجد كراسة الشروط الخاصة بحجز شقق سكن لكل المصريين 7 عبر الموقع الالكتروني لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 7

بعد التعرف على كيفية حجز شقق سكن لكل المصريين 7 يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن تواجد شقق سكن لكل المصريين 7 حيث يتضمن الطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري ويبلغ عددها 396 وحدة سكنية في الغردقة جمصة و دمياط الجديدة ، ووحدات سكنية جاهزة للتسليم بعد 18 شهر ويبلغ عددها 9872 وحدة سكنية وذلك في محافظة أسوان وأسيوط والبحيرة والشرقية والعاشر من رمضان.

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فريق عمل البديل

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ألحق من دلوقتي .. خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 الإعلان الجديد “قدامك 13 يوم بس”!