خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين 5 واسترداد مبلغ جدية الحجز

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول الاستعلام عن نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين حيث أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن انتهاء تقديم التظلمات الخاصة بشقق سكن لكل المصرين 5 وقد أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن بداية ارسال الرسائل النصية للمواطنين المتقدمين بتظلمات على نتيجة الحصول على الشقق السكنية الخاصة بسكن لكمل المصرين 5 وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025.

الاستعلام عن نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين

يعتبر إعلان سكن لكل المصريين من أهم الفرص التي تمت إتاحتها خلال الفترة الماضية للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسط الدخل لامتلاك شقق سكنية ويمكن الاستعلام عن نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين وذلك بعد تقديمها وغلق باب التقديم حيث سيتم إرسال رسائل حول نتيجة التظلمات والتي تكون بسبب ان المتقدمين لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة والمتواجدة في كراسة الشروط حيث تتم الاستجابة لطلبات المقدمة حسب استجابة كل عميل وذلك بسبب عدم امتلاك عداد كهرباء للكثير من المتقدمين.

كيفية استرداد مبلغ جدية حجز شقق سكن لكل المصريين 5

بعد الاستعلام عن نتيجة تظلمات سكن لكل المصريين يريد المواطنين التعرف على كيفية استرداد مبلغ جدية الحجز وذلك من قبل البريد المصري حيث حيث يتم توجيه المواطنين الغير تنطبق عليهم الشروط إلى مكاتب البريد لسحب مقدم جدية الحجز على ان تنطبق عليهم الأولوية في التقديم لطرح الوحدات السكنية التالية خلال الشهور القادم حيث تم صرح حجز الوحدات السكنية الخاصة بسكن لكل المصريين 7 وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025 وحت يوم 4 يونيو 2025.