مواجهة قوية وحاسمة .. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز عبر القنوات الناقلة للدوري المصري

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول موعد مباراة بيراميدز وصن داونز وذلك في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا حيث يترقب جميع جماهير الكرة الافريقية موعد المباراة وذلك لأهميتها وقوة المواجهة بين الفريقين حيث تشهد المباراة المنتظرة الكثير من الأحداث الكروية المثيرة التي يترقبها جميعا جماهير وعشاق كرة القدم الافريقية حيث يستعد نادي بيراميدز لمواجهة قوية ومثير أمام نظيره نادي صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم 2025 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد مباراة بيراميدز وصن داونز وجميع القنوات الناقلة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

يبحث الكثير من مشجعي دوري ابطال افريقيا خلال الأيام الأخيرة الماضية عن موعد مباراة بيراميدز وصن داونز وذلك في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا وذلك يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقد تغلب نادي بيراميدز على الترجي التونسي في دور ربع النهائي وصعد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على النادي الأهلي في مباراة نصف النهائي ومن الجدير بالذكر أنها المرة الاول لنادي بيراميدز المصري التي يلعب فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز والذي يمتلك لاعبيه خبرة كبيرة في المباريات النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

بعد التعرف على موعد مباراة بيراميدز وصن داونز يمكنكم مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شاشة قناة بين سبورت القطرية والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات بطولة دوري ابطال فريقيا في جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط.