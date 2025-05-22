متى تنتهي امتحانات الثالث متوسط 2025 عموم المحافظات في العراق “اعرف التفاصيل”

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول امتحانات الثالث متوسط 2025 الدور الاول في العراق حيث تعد امتحانات الثالث المتوسط من أهم امتحانات المراحل التعليمية المختلفة في العراق حيث تحدد المسار التعليمي للطلاب وقد أعلنت وزارة التربية العراقية خلال الأيام الاخيرة الماضية عن جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول.

امتحانات الثالث متوسط 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول امتحانات الثالث متوسط 2025 حيث بدأ طلاب الثالث المتوسط امتحانات الدور الأول يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 وعلى جميع طلاب الثالث المتوسط في كافة المحافظات العراقية الالتزام بجدول الامتحانات المعلن وعدم التخلف عن أداء الاختبارات في موعدها المحدد وإليكم جدول امتحانات الثالث متوسط 2025.

يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 امتحان اللغة العربية ومادة التربية الإسلامية.

يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 امتحان مادة اللغة الانجليزية.

يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025 امتحان مادة الاجتماعيات.

يوم الاربعاء الموافق 28 مايو 2025 امتحان مادة الانسان وصحته.

يوم الخميس الموافق 31 مايو 2025 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025 امتحان مادة الفيزياء.

موعد نهاية امتحانات الثالث متوسط 2025

بعد التعرف على جدول امتحانات الثالث متوسط 2025 يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب في العراق عن موعد انتهاء امتحانات الثالث متوسط 2025 وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025 وفق ما أعلنته وزارة التربية العراقية.