وحش الفئة المتوسطة!.. مواصفات honor 400 pro بإمكانبات قوية وسعر مفاجئ اقتنيه فورا

يبحث كثير من العملاء عن مواصفات honor 400 pro وهذا الهاتف من فئة فلاج شيب كيلر ويتميز هذا الهاتف بكاميرا قوية ذات جودة عالية، كما أن المعالج الخاص به قوي ويتمتع الهاتف بسطوع عال كما أن دقته ممتازة وبطاريته كبيرة ويتميز الخاتف أيضا بسرعة شحن فائقة وعبر السطور القادمة سنتعرف على مواصفات هذا الهاتف إضافة إلى سعره.

وحش الفئة المتوسطة.. مواصفات Honor 400 Pro قوية وسعر مفاجئ اقتنيه فورا

مواصفات honor 400 pro

يتميز هذا الهاتف بعدة مواصفات يجعله مميز، كما أن الكثيرين يرغبون في شرائه ومواصفاته كما يلي:

يدعم هذا الهاتف شريحتي اتصال من النوع nano sim.

كما أن الشاشة الخاصة بالهاتف من النوع Amoled ومساحتها 6.78 بوصة.

ويتميز الهاتف بأن ذاكرته الصلبة نحو 512 جيجا بايت وذاكرته العشوائية 12 جيجا بايت.

كما أن الهاتف لا يدعم إمكانية زيادة المساحة عبر كارت ميموري.

ومعالج الهاتف من النوع سناب دراجون 8 وبتكنولوجيا 4 نانو.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف فدقتها 50 ميجا بيكسل.

والكاميرا الخلفية ثلاثية وتصل دقة الأولى إلى 200 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية دقتها 50 ميجا بيكسل أما الكاميرا الثالثة فدقتها 12 ميجا بيكسل.

الهاتف متوفر باللون الأسود واللون الرمادي واللون الأزرق.

والبطارية سعتها 6000 مللي أمبير وتدعم اليطارية الشحن السريع.

أما الهاتف فيأتي بنظام تشغيل أندرويد 15.

والهاتف يدعم مستشعر البصمة كوسيلة للحماية والأمان.

سعر الهاتف honor 400 pro

وأما سعر الهاتف بالبلاد المختلفة فهو كما يلي: