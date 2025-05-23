OPPO Fina N5: هاتف يجمع بين التكنولوجيا والراحة بأسعار منافسة تعرف عليه

في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات الكبرى في سوق الهواتف الذكية، تواصل شركة أوبو الابتكار، وهذه المرة عبر إصدارها الجديد Oppo Find N5، الهاتف القابل للطي الذي يدمج بين الأناقة والتكنولوجيا الفائقة، يأتي الهاتف بتصميم فائق النحافة ووزن خفيف، إلى جانب أداء قوي ومجموعة مميزة من الكاميرات تجعله من أقوى إصدارات عام 2025.

هاتف Oppo Find N5

Oppo Find N5 يتمتع بهيكل نحيف وأنيق، مصنوع من مواد فاخرة تشمل الألمنيوم والتيتانيوم، مع خيارات من الزجاج أو الجلد الصناعي للظهر، وهي مصممة لتحمل ما يصل إلى 100,000 طية، كما يدعم الهاتف مقاومة الماء بمعايير IPX6 وIPX8 وIPX9، مما يوفر حماية في مختلف الظروف.

مواصفات Oppo Find N5

الشاشة الداخلية: 8.12 إنش، بدقة 2480×2248 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل حتى 2100 شمعة.

الشاشة الخارجية: 6.62 إنش، بدقة 2616×1140 بكسل، تدعم أيضًا 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2450 شمعة.

يعمل Find N5 بمعالج Snapdragon 8 Elite المصنع بدقة 3 نانومتر، والذي يقدم أداءً فائقًا في جميع الاستخدامات من التصفح وحتى الألعاب الثقيلة.

الذاكرة العشوائية: 12 أو 16 جيجابايت (LPDDR5X).

سعة التخزين: 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت (UFS 4.0)

سعة البطارية: 5600 مللي أمبير.

كاميرا Find N5 تقدم تجربة تصوير محترفة، فتأتى الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل، f/1.9، مع مثبت بصري OIS ، وأمامية (داخلية وخارجية): 8 ميجابكسل.

الشحن السلكي: 80 واط

يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 15، ويتميز بدعم الذكاء الاصطناعي.

شبكات: يدعم 2G, 3G, 4G, 5G

السعر المتوقع في مصر